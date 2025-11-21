طاقم تحكيم جيبوتي يدير مواجهة الزمالك وزيسكو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الجيبوتي محمد ديراني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله كمساعدين، بينما تم تعيين محمود ناصر حسين حكمًا رابعًا.

كما أسند "كاف" مهمة المراقبة العامة للمباراة إلى الليبي عمر جمعة عبد السيد.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، وسط تطلعات جماهيره لبداية قوية تعزز فرص المنافسة على صدارة المجموعة.