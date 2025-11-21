انطلاق المرحلة الثانية لـ انتخابات النواب في الخارج.. 3 أفعال تبطل صوتك| احذرها

فتحت لجان الاقتراع ابوابها الان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

مخالفات تبطل أصوات الناخبين في القانون

ورصد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي تبطل صوت الناخبين في انتخابات النواب، وأقر عقوبات مشددة لردع المخالفين .

طبقا لنص القانون ، يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

-أن يبدي رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء وهو يعلم يقينا بعدم أحقيته في ذلك.

-أن يدلي بصوته منتحلا اسم شخص آخر.

-أن يشارك في الانتخاب أو الاستفتاء ذاته أكثر من مرة.

و لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق القانوني في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

كما تصل العقوبة إلى السجن لكل من أقدم على خطف الصندوق الانتخابي أو أتلفه أو عبث بمحتوياته أو غير ما فيه من أوراق.