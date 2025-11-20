الهيئة الوطنية تكشف استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن ومنضبط في مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة.

تيسير عملية التصويت

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن المرحلة الثانية ستُجرى في 13 محافظة، موضحًا أن الهيئة انتهت من تجهيز 5287 لجنة فرعية موزّعة على نطاق المحافظات المعنية لاستقبال الناخبين، مع توفير جميع الوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشهد تنافس 1316 مترشحًا على 141 مقعدًا، سواء على النظام الفردي أو القوائم، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وتختتم الهيئة بالتأكيد على دعوتها جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية بما يعزز الحياة النيابية ويؤكد الإرادة الشعبية.