مؤتمر صحفي للوطنية لبيان مجريات المرحلة الثانية من انتخابات النواب | بث مباشر

حرصا من موقع “ صدى البلد ” الإخباري، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه ننقل لكم بثا مباشر لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر بدء الصمت الدعائى وتوقف الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .

وأكدت الهيئة على أنه ستجرى يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 و 22 نوفمبر الجارى، مرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات للمرحلة الثانية، وحددت يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين داخل مصر.

وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة وهي، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.