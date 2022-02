فيلم توم هولاند الجديد Uncharted يحقق 21 مليون دولار في دور السينما العالمية

حقق فيلم فيلم توم هولاند الجديد Uncharted إيرادات بلغت حوالي 21 مليون دولار في دور العرض العالمية بعد طرحه في عطلة الأسبوع الماضي، قبل عرضه محليا في البوكس أوفيس الأمريكي.

تم عرض فيلم Uncharted في 15 سوقا خارجية، قبل عرضها في أمريكا يوم 18 فبراير الجاري، ويعود الممثل البريطاني توم هولاند الذي يبلغ من العمر 25 عاما إلى تصدر شباك التذاكر بعد نجاح فيلم سبايدر مان الأخير.

بلغت إيرادات فيلم توم هولاند الجديد Uncharted في المملكة المتحدة إلى أكثر من 6 مليون دولار، فيما تفوق في إسبانيا وروسيا، والشرق الأوسط، خاصة في السعودية والإمارات، وينتظر نجاحا كبيرا في السوق الأوروبية وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول.



فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك.

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية.

فيلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، يشارك في بطولته إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.

في الوقت نفسه تفوق فيلم الإثارة والجريمة Death on the Nile على فيلم الرومانسية الذي تقوم ببطولته جينيفر لوبيز Marry Me في البوكس أوفيس الأمريكية في أول أسبوع لعرضه.



يتطلع صناع فيلم Death on the Nile لتحقيق حوالي 13 مليون دولار في نهاية أسبوعه الأول، بينما من المتوقع أن يحقق Marry Me حوالي 8 ملايين دولار في صراع واضح بين قصص الحب والموت.

ووصلت إيرادات فيلم Death on the Nile المقتبس من رواية أجاثا كريستي الشهيرة حوالي 5 ملايين دولار خلال يوم الجمعة الماضي، وهو رقم يمثل نصف ما حققه الجزء الأول منه Murder on the Orient Express عام 2017 الذي بلغ إجمالي إيراداته حوالي 100 مليون دولار.