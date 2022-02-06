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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منعه في الكويت.. قصة فيلم جال جادوت الجديد Death on the Nile

بوستر فيلم Death
بوستر فيلم Death on the Nile

أزمة جديدة تواجه فيلما أجنبيا على وشك الطرح في السينمات العالمية والعربية وهو Death on the Nile الذي تقوم ببطولته جال جادوت ومقتبس من روايات أجاثا كريتسي البوليسية. 

من المقرر طرح فيلم الجريمة والإثار Death on the Nile في دور العرض يوم 11 فبراير الجاري، وهو من إخراج الممثل الشهير كينيث براناه. 

منع فيلم جال جادوت 

قررت وزارة الإعلام الكويتية منع فيلم جال جادوت Death on the Nile من العرض في بلادها ورفع إعلاناته من جداول السينمات بحسب موقع القبس.

منع فيلم Death on the Nile جاء بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بضرورة إيقافه بسبب بطلته جال جادوت المجندة السابقة في الجيش الإسرائيلي.

رفض الجمهور الكويتي لأفلام جال جادوت جاء بسبب عدم دعمها قتل أطفال غزة في أحداث سابقة خلال عام 2014، وهي نفس الحملة التي نشبت في لبنان أيضا وتدعو لسحب العمل من السينمات المحلية. 

وفي لبنان، دعت حملة مقاطعة الكيان الصهيوني دور السينما المحلية إلى سحب الفيلم، بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلاً واسعاً في مصر، نظراً لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

طالبت الدعوات بمنع فيلم جال جادوت الجديد، مثلما حصل فيما سبق مع فيلمها Wonder Woman الذي منعته وزارة الإعلام الكويتية أيضا. 

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قصة فيلم جال جادوت

تدور أحداث الفيلم حول تحقيق هيركيول بوارو في جريمة مقتل وريثة شابة، أثناء إجازته في فندق على النيل في مصر، وهي شخصية رئيسية في معظم روايات أجاثا كريستي البوليسية، وقدمت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية. 

تقام أحداث العمل على متن باخرة نهرية، وتتحول الإجازة إلى رحلة بحث عن قاتل اعترض شهر العسل المثالي لإحدى الزوجين بشكل مأساوي، ويظهر في الفيلم أهرامات الجيزة والآثار المصرية.  

يقوم ببطولة فيلم Death on the Nile كل من كينيث براناه، جال جادوت، توم بيتمان، إيما ماكي، روز ليسلي، أرمي هامر، وليتيتيا رايت، وصوفي أوكونيدو، وغيرهم من النجوم. 

أطلقت ستوديوهات سينشري البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم في يناير الماضي، الذي يعد تكاملا لأحداث الفيلم الناجح Murder on the Orient Express الذي طرح عام 2017.

يستند الفيلم إلى رواية أجاثا كريستي التي طرحت عام 1937، وتروي قصة مثيرة وغامضة عن الفوضى العاطفية والعواقب الناجمة عن الحب الاستحواذي، ويشهد عودة المخرج المرشح لنيل الأوسكار كينيث براناه إلى الأضواء. 

Death on the Nile جال جادوت منع فيلم جال جادوت أجاثا كريستي كينيث براناه

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