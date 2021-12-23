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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبايدر مان الجديد.. مفاجآت كثيرة في أحداث فيلم توم هولاند ومارفل

أبطال أفلام سبايدر
أبطال أفلام سبايدر مان

مازال فيلم سبايدر مان الجديد الذي طرح الأسبوع الماضي يحقق أرقاما متزايدة في شباك التذاكر العالمي بعدما بلغت إيراداته أكثر من 750 مليون دولار خلال أيام قليلة.

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، حملت أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة. 

لمن لم يشاهد الفيلم فإن الأسطر التالية قد تكون كاشفة لأحداثه، لذا فإذا كنت قريبا من إحدى السينمات فتوقف عن القراءة واذهب لقضاء وقت ممتع أمام الشاشة الكبيرة. 

كشف الفيديو الدعائي فيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

قدم كل من توبي ماجوايروأندرو جارفيلد، شخصية سبايدر مان في أفلام خاصة بهم، وهي أعمال أحبها الجمهور وتعلق بها وحقق إيرادات عالية أيضا. 

لذا كان من الصادم ظهور ثلاثة من رجال سبايدر مان في نفس الوقت، وهي الأحداث التي عالجتها مارفل وقدمتها جيدا بحجة وجود عوالم متوازية، وكافحوا جميعا لمحاربة الأشرار وعودة الاستقرار إلى العام. 

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وعلى عكس اسم العمل، عمل ثلاثي سبايدر مان على إيجاد سبيل للعودة من التهديد الذي يواجه العالم، وبدلا من قتل الأشرار أو سجنهم والتخلص منهم مثلما كان يحدث سابقا، اتحدوا جميعا لعلاج أزماتهم وإنهاء المشكلات التي حولتهم لآلات مدمرة. 

كشفت Spider-Man: No Way Home في إحدى مشاهده المذيلة عن ملامح فيلم سبايدر مان المقبل، وكانت المفاجأة بظهور الفنان توم هاردي الذي يقع في مشكلة كبرى ويفكر في زيارة الرجل العنكبوت لكي تكون المغامرة المقبلة بصحبته.

وفي مشهد آخر ظهر دكتور سترينج "بيندكت كامبرباتش" في المشهد النهائي، بصحبة واندا بطلة الأفينجرز الشهيرة، التي ذهب إليها لمساعدته في عودة توازن العالم، الذي أخل به بعد مساعدة سبايدر مان في حل أزمته. 

وأعلنت مارفل منذ ساعات موعد طرح فيلم دكتور سترينج الجديد برفقة واندا، وهو Doctor Strange in the Multiverse of Madness يوم 6 مايو المقبل في السينمات فقط. 

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