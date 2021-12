هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

عادت ستوديوهات «مارفل» الهوليوودية لتتصدر تريند «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث أفلامها The Spider man no way home، حيث استطاع فيلم الأكشن والخيال العلمي، الحصول على تقييمات مرتفعة للغاية، بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية، وذلك بعد تأجيل عرضه لاكثر من مرة، أخرها من يوليو إلى ديسمبر الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا، التى أثرت بشكل كبير على السينما.

يلعب بطولة الفيلم «توم هولاند»، في تناول جديد للقصة نفسها «بطل خارق، يتحول إلى الرجل العنكبوت وصراعه مع الأشرار».

قصة فيلم The Spider man no way home

فيلم «spider man no way home»، بطولة هولاند، زيندايا، أنجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا»، ومن إنتاج «مارفل ستوديوز وكولومبيا بيكتشرز»، وإخراج جون واتس، ومن المقرر أن يُطلق تجاريا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة.

وتدور قصة الفيلم حول مأزق الكشف عن هوية الرجل العنكبوت، إذ يطلب بيتر باركر المساعدة من دكتور سترينج، وعندما تسوء تعويذة ما، يبدأ الأعداء الخطرين من عوالم أخرى في الظهور، مما يجبر بيتر باركر على اكتشاف ما يعنيه حقًا، أن يكون الرجل العنكبوت.



The Spider man no way home يتصدر تريند جوجل قبل عرضه

تصدر فيلم «spider man no way home»، تريند جوجل قبل عرضه تجاريا، منذ أقيم العرض الاول للفيلم أمس الأول، بحضور أبطاله، ويعتبر من أنجح أفلام «مارفل» حتى الآن خلال عام 2021، بسبب جائحة كورونا، وتشوّق الجمهور لمتابعته في دور العرض السينمائية، ويتوقع تحقيقه إيرادات كبيرة، خاصة مع حصوله على تقييمات مرتفعة تتجاوز 9.2 للنقاد في عدد من المواقع والصحف الفنية العالمية منها «ROTTEN TOMATOES» و«IMDB».

توقعات بتصدر شباك التذاكر السينمائي

يتوقع خبراء السينما في هوليوود، أن يحقق الجزء الجديد من سلسلة The spider-man إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي بالعالم، بعد حصوله على تقييمات مرتفعة بين النقاد الأمريكيين، عقب إطلاق العرض الأول للفيلم قبل يومين في لوس انجلوس.

الفيلم الجديد من السلسلة السينمائية الشهيرة يحمل اسم The spider-man no way home أو "الرجل العنكبوت: لا طريق للوطن".





ومن المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة تجاريا بدور العرض السينمائية وعدد من دول العالم اليوم، في حين بدأ عرضه في عدد محدود من الدول منها إيطاليا أمس الأول، وأعلنت غرفة صناعة السينما في مصر عن حجز عدد كبير من قاعات العرض، والمتوقع أن تحمل لافتة كامل العدد قبل طرحه.

57 مليون مشاهدة لتريللر The spider-man no way home

حقق التريللر الدعائي الرسمي لفيلم The spider-man no way home ، أرقاما ضخمة في مشاهدته عبر موقع الفيديوهات "يويتوب"، تجوازت 57 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط منذ طرحه، مايعكس حالة التشوق الكبيرة للفيلم من قبل الجمهور في العالم.

توم هولاند يمنع الكاميرات من تصوير حبيبته

حرص بطل سلسلة أفلام سبايدر مان الشهير توم هولاند، على حماية حبيبته الممثلة زيندايا، من موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين في العرض الخاص لفيلمهما الجديد.



والتقطت زيندايا الصور مع فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء، ولحقها توم هولاند قبل أن يكشف الفستان أجزاء من جسدها أمام الكاميرات، ليمنعهم من التقاط الصور لها حتى تنتهي من هذا الموقف.

العرض الخاص لفيلم سبايدر مان

لفتت الممثلة الشابة زيندايا الأنظار بإطلالتها برفقة حبيبها توم هولاند في العرض الخاص لفيلمهما الجديد Spider-Man: No Way Home، الذي أٌقيم في لوس أنجلوس.

وظهرت زيندايا بفستان ذهبي اللون، وقناع العنكبوت الأسود على عينيها بإطلالة من توقع فالنتينو، وتصدرت صورها مواقع ومجلات الفن العالمية.

كيوبيد الحب يحلق رغم محاولات فرض السرية

وظهرت تأثير كيوبيد الحب على زيندايا وتوم هولاند، في يوليو الماضي، والتقطت عدسات الكاميرات لهما العديد من الصور وهما في انسجام تام في أماكن عامة، وأثناء تواجد هولاند مع أسرة حبيبته الجديدة.



وحرص الثنائي على إضفاء السرية على علاقتهما التي بدأت شرارتها عام 2017 عندما لعبت زيندايا دور صديقة وحبيبة سبايدر مان وزميلته في المدرسة الثانوية في فيلمهما الشهيرة.



ورغم ارتباط توم هولاند بشابة تدعى أوليفيا بولتون إلا أنه انفصل عنها في منتصف عام 2020، لتبدأ قصة حبه الجديدة التي أطلقت عليها الصحافة الأجنبية اسم Tomdaya.