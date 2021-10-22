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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستوحى من لعبة فيديو.. طرح برومو فيلم توم هولاند ومارك والبيرج الجديد Uncharted

توم هولاند ومارك
توم هولاند ومارك والبيرج

طرحت شركة سوني للإنتاج الفني البرومو الدعائي الأول لفيلم المغامرات الجديد Uncharted الذي يقوم ببطولته توم هولاند ومارك والبيرج. 

فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك. 

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية. 

فيلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، ومن المقرر طرحه في السينمات فقط يوم 18 فبراير المقبل. 

يشارك في بطولة Uncharted إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.

وثائقي مارك والبيرج 

طرح الممثل الأمريكي مارك والبيرج في أبريل الماضي، الفيلم الوثائقي الذي يكشف عن الوجه الآخر لحياته العملية والأسرية بعيدا عن أضواء هوليوود، على منصة HBO Max.

تدور قصة وثائقي Wahl Street، الذي أنتجته منصة HBO، حول تجارب الممثل الذي يبلغ من العمر 49 عاما، في مجال البيزنس، وإطلاقه امبراطورية تجارية ناجحة، يستفيد منها الأجيال القادمة وعلى رأسهم أولاده الأربعة.

يكشف الوثائقي عن محاولات مارك والبيرج، نجم أفلام الأكشن، موازنة العمل بين مجال التمثيل والإنتاج، والبيزنس الخاص به، إلى جانب لعب دور الزوج والأب الصالح الذي لا يتخلى أو يبعد عن أسرته تحت أي ظروف كانت.

مارك والبيرج من الفنانين المعروف عنهم التزامهم، رغم أن يومه مليء بالتفاصيل ما بين الجيم وإدارة شركة الملابس التي يمتلكها، وسلسلة مطاعم، إلى جانب أعمال سينمائية ناجحة وشهيرة.

Uncharted مارك والبيرج توم هولاند شركة سوني ألعاب فيديو

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