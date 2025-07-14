قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم تفجر مفاجآت.. تفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سينتيا خليفة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

سينتيا
سينتيا
أوركيد سامي

تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها لإحدى المستشفيات خلال تواجدها حاليا في لبنان.

وأثارت سينتيا قلق محبيها بنشرها صورة من داخل المشفى على صفحتها الرسمية على انستجرام وظهرت خلالها وهي في يديها المحاليل الطبية، لتترك جمهورها في حالة ارتياب وقلق على صحتها. ونشرت من بعدها صورة وتظهر عليها ملامح التعب والإرهاق مرفقة بورود من داخل حجرتها في المشفى.

وقررت سينتيا طمأنة محبيها عبر بيان صحفي من مكتبها الإعلامي تكشف خلاله تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها على مدار يومين متتاليين، منذ وصولها إلى لبنان في إجازة قصيرة مع أهلها بعد تعرضها لنزلة معوية حادة بعد حالة تسمم غذائي، لتدخل على إثرها المستشفى، وحاليا حالتها مستقرة وتتعافى تدريجيا.

وانشغلت سينتيا خلال الفترة الماضية في تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي، والمقرر أن تعود لمصر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال باقي مشاهدها.

كما انتهت سينتيا مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "بيج رامي" مع النجم رامز جلال، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا، ويعقب عودتها من هوليوود، حيث انشغلت في تصوير فيلم "white mars” مع النجمة لوسي هيل بطلة المسلسل العالمي "Pretty Little Liars"، وفيلم "Borderline" مع النجم العالمي لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير  "Emily in Paris".

سينتيا خليفة وعكة صحية الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

نادي الهلال السعودي

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا برسالة شديدة اللهجة

بالصور

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

المزيد