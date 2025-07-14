فخورة بيك.. ليلى زاهر تدعم هشام جمال بعد مشاركته في كليب مستنيك

دعمت الفنانة ليلى أحمد زاهر زوجها، المنتج هشام جمال؛ بعد مشاركته في فيديو كليب “مستنيك” للفنان حسين الجسمي.

ونشرت جزءا من الكليب، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، الذي ظهر فيه أن العمل (رؤية) هشام جمال، وعلقت عليه: “فخورة جدا بيك حبيبي”.

وكشف الفنان والمنتج هشام جمال عن تفاصيل أول تعاون فني يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدًا إعجابه الكبير بصوت الجسمي منذ صغره، حين سمعه لأول مرة وهو في سن الرابعة عشرة، واصفًا صوته بأنه “لا يشبه أحدًا” ولا يزال من الأصوات التي يفضلها بشدة.

وقال هشام سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة… ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي مالوش شبه”

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية، كان له شرف التعاون مع الجسمي في عدد من الأعمال الفنية، معبرًا عن تقديره الكبير له كفنان وإنسان راقٍ.

وأشار هشام إلى أن التعاون الجديد يعد الأول من نوعه بهذا الحجم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن رؤية فنية خاصة يقوم بتنفيذها للجسمي.