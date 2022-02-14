المدارس التكنولوجية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ..تقرير تليفزيوني

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن المدارس التكنولوجية ، وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الشرح العملي يمثل أكثر من 70 % من الدراسة ؛ سعيا من الدولة المصرية لتطوير التعليم ، والوصول به للشكل الذي يؤهل الطلاب لسوق العمل.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد المدارس التكنولوجية التطبيقية في التخصصات الصناعية ؛ توطينا للصناعات الكبرى ، وفتح السوق العمل للشباب .

وتم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجية ، خلال عام 2021 بالشراكة مع شركات الاتصالات ، والبترول ، والشركة المصرية القابضة للغازات ، وغيرها .