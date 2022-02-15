تفاصيل مباحثات وزيري خارجية روسيا وإيران

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرخي لافروف مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول العلاقات الثنائية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مسار محادثات فيينا.

وأكد لافروف على "ضرورة استمرار المشاورات والمحادثات بين مختلف أطراف التفاوض في فيينا لمراجعة ودراسة النصوص والمقترحات والتوصل إلى الاتفاق"، مشيدا بـ"نهج طهران في تقديم المبادرات ومواقفها البناءة خلال محادثات فيينا".

ورحب وزير الخارجية الروسي باستضافة طهران الاجتماع المقبل للقمة الثانية لمجموعة (3 + 3) لجنوب القوقاز، معربا عن أمله بأن يضمن هذا الاجتماع مصالح بلدان المنطقة ويؤدي للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها بصورة متزايدة.

من جهته، أكد عبد اللهيان على "ضرورة مراعاة حقوق إيران بصورة كاملة لدى عودة الأطراف الأخرى للعمل بالتزاماتها في أي اتفاق".

وفي ما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أشار الوزير الإيراني إلى وجود أكثر من 5 آلاف طالب ومواطن إيراني في أوكرانيا وأن إيران تتابع مسار التطورات في هذا البلد بحساسية، وتتفهم مواقف روسيا ومخاوفها تجاه التدخلات الأجنبية.