الطقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أغلب المحافظات

الطقس اليوم .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، نهارا يكون حارًا على السواحل الشمالية.

من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال الطقس اليوم، 37 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

الطقس اليوم في مصر

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحاً هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، شديد الحرارة نهارا على أغلب الانحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، ، والبحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف متر.

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة