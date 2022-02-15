«المصريين الأحرار» ناعيا «قلتة»: نودع واحدًا من المفكرين والمثقفين

تقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص العزاء والمواساة إلي غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في رحيل الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي.

وقال الحزب في بيان له، إننا نودع واحد من المفكرين والمثقفين التنويريين الذين خدموا بلادهم من تحت مظلة الكنيسة، وله مواقف عدة منها مواجهة الجماعات الإرهابية بكتابات صريحة ومساندة بلادة في خطوات الريادة.



وأضاف الحزب، نسأل الله عزاء لكل قيادات الكنيسة الكاثوليكية وشعب كاتدرائية العذراء بمدينة نصر في رحيل الفقيد، وأن يعطيه الله جزءا ومكانة بقدر خدمته للكنيسة والوطن.