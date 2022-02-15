اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

قال وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الكابتن عصام عبد الفتاح وضع خطة تطوير للجنة الحكام وتم تأجيل الموافقة عليها من مجلس الإدارة لمناقشتها.



وكشف وليد العطار خلال مداخل هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “ على مسؤوليتي ” المذاع على قناة “صدى البلد” ان السبب في اقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب الجهاز الأولمبي هو أن أول ارتباط المنتخب الأولمبي رسمي سيكون في نصف ٢٠٢٣ ووجود جهاز فني سيكلف خزينة الاتحاد أموال كبيرة.

وكشف أن هناك تعارض مع مواعيد الأندية في أفريقيا ومباريات المنتخب وسيعمل اتحاد الكرة مع كيروش على وضع حلول بتجاوز هذا الأمر.