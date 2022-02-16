حفاظا على صحة المواطنين .. سكان شارع البهي في المحلة الكبرى يطالبون بهدم مضرب الأرز المهجور

يعاني سكان شارع البهي محلة البرج التابع لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية ، من كارثة صحية نتيجة لتحول مضرب ارز مهجور لمقلب للقمامة وبؤرة للحشرات والزواحف ومصدر للأمراض والأوبئة لسكان المنطقة .



ويقول المواطن شادى فؤاد محمود بلال، من أهالي المنطقة في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" : نعانى من وجود مضرب ارز مهجور بالشارع تتراكم أكوام القمامة داخله مما يؤدى الى انتشار الحشرات الضارة " طائرة و زاحفة " والقوارض التي تهاجم منازلنا، وتهدد بإصابتنا بمختلف الأمراض والأوبئة .



وأضافوا : أنهم أرسلوا العديد من الشكاوى للوحدة المحلية من هذا المضرب المهجور لإنقاذهم من تلك المعاناة، على الرغم من مشاهدتهم لانتشار الكارثة التي تنذر بانتشار الأمراض لدي سكان الشارع ويبقى الوضع كما هو عليه.



وأشاروا إلى أنهم يعانون أشد المعاناة من هذا المضرب المهجور ، ويطالبون بإزالته للحد من انتشار تلال القمامة التي تسبب في الأمراض وتكاثر الحشرات والقوارض الضارة ما تحمله لهم من أضرار ، لافتين الى أن حياتهم أصبحت لا تطاق بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من هذه القمامة المتراكمة إضافة إلى انتشار الثعابين و الفئران والزواحف التي تصدرها تلك القمامة إلى منازل المواطنين .



وناشد الأهالي محافظ الغربية و رئيس مجلس مدينة ميت غمر ، بسرعة حل تلك المشكلة قبل إصابة الأطفال والكبار بالأمراض جراء هذا المنزل .



للتواصل مع أهالي الشارع من خلال رقم

⁦+20 100 470 7098⁩

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