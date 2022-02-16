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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين من الشركات بحل مشكلات المستهلكين|فيديو

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك

حلّ المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ضيفًا ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، وكشف عن العديد من التفاصيل حول السلع المعمرة، وقرارات جهاز حماية المستهلك لحماية المواطن المصري.

 

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم تطبيق غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه على أصحاب الشركات والمصانع في حالة عدم الالتزام بحل مشكلات المستهلكين.

 

وأضاف أيمن حسام، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المواطن يمكنه الاتصال بالشكاوى على الخط الساخن رقم 19588 أو على الواتس اب على الرقم 01577779999.

 

وتابع أيمن حسام، انه سوف يتم اثبات العمر الافتراضي للسلعة والمنتج من خلال الفاتورة والجهاز سيراقب ذلك، مؤكدا أن المستهلك ليست لديه الرفاهية لتغيير منتجات الأجهزة المنزلية كل 5 سنوات ولذلك أصدرنا هذا القرار.

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن المنافسة هي المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة والمستهلك يقوم بشراء السلع وفي ذهنه أنه لن يغيرها إلا  بعد سنوات طويلة.

 

وكان قد أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنافسة هي المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة ، مؤكدا أن المستهلك يقوم بشراء السلع وفي ذهنه أنه لن يغيرها إلا  بعد سنوات طويلة.

 

وأضاف أيمن حسام أنه جلسنا مع أصحاب المصانع لمناقشة القرار، مشيرا إلى أن اغلب اقتراحات أصحاب المصانع والشركات كانت تتعلق بفترة التطبيق.

 

وتابع أيمن حسام، أن  الجهاز يضم رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وعددا كبيرا من الممثلين، مؤكدا أنه اتخذنا قرارات هامة للمصلحة العامة.

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ان القانون ينص على أن فترة الضمان لا تقل عن عامين.

 

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