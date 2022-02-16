فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

حرصت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، على توجيه رسالة لجمهورها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".



وكتبت ريهام سعيد في رسالتها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري و في كل افاق ساهم انه يقضي علي مجهود ناس استمر لسنين طويله".

وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم انه يصدر فكره غلط عني و عن شخصيتي، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد جاب سيرتي عشان يشدني لمشكله و اطلع في الاخر بتاعت مشاكل لما يكون ليه رد فعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غلط فيه من غير سبب عشان كل ذنبي اني نجحت، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه و اتخلي عني في وقت شده و عارفاهم بالاسم و مش هانس، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد مايعرفنيش و قال كلمه وحشه عني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز ازمتي عشان يقضي علي شغلي و اسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في الي اتسبب ان اطفال ماتت كل ما كان البرنامج بيقف، حسبي اله و نعم الًوكيل في كل واحد كتب بوست شتيمه عن جهل لما سمع و ماشافش المهم ان كل دول فاهمين انهم انتصروا غلطانين"



وأضافت: "أنا صحيح اعتزلت لكن انتوا كل يوم بتعرفوني اد ايه انا ناجحه و مهمه و شاطره، عرفتوني قيمه الحياه الحقيقيه و هي الزوج و العيله و الاولاد عرفتوني ان المتعه الحقيقيه في طاعه الله و عبادته شكرا لكن اوعوا تستهونوا بحسبي الله و نعم الوكيل و الله الحق راجع و الاذي راجع تالت و متلت.اما بقي الي رماني في السجن ظلم ده حسابه عند ربنا عسير انا ام سبت ابني عنده شهر من غير رضاعه من غير ما اعمل اي حاجه".

خربوا بيتي



وأوضحت: "ليه بكتب الكلام ده دلوقتي عشان لا املك غير الدعاء و عندي يقين ان حقي راجع . انا عملت كتير بس مكنتش مستنيه شكرا بس مكنتش مستنيه برضوا افتري و اذي كده .خلوا بالكوا في ناس وحشه كتير اوي اوي معدومة الضمير بس ربنا كبير اوي اوي.

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