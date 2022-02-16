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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

صدى البلد

حرصت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، على توجيه رسالة لجمهورها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

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وكتبت ريهام سعيد في رسالتها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري و في كل افاق ساهم انه يقضي علي مجهود ناس استمر لسنين طويله".

 

وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم انه يصدر فكره غلط عني و عن شخصيتي،  حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد جاب سيرتي عشان يشدني لمشكله و اطلع في الاخر بتاعت مشاكل لما يكون ليه رد فعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غلط فيه من غير سبب عشان كل ذنبي اني نجحت، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه و اتخلي عني في وقت شده و عارفاهم بالاسم و مش هانس،  حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد مايعرفنيش و قال كلمه وحشه عني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز ازمتي عشان يقضي علي شغلي و اسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في الي اتسبب ان اطفال ماتت كل ما كان البرنامج بيقف، حسبي اله و نعم الًوكيل في كل واحد كتب بوست شتيمه عن جهل لما سمع و ماشافش المهم ان كل دول فاهمين انهم انتصروا غلطانين"


وأضافت: "أنا صحيح اعتزلت لكن انتوا كل يوم بتعرفوني اد ايه انا ناجحه و مهمه و شاطره، عرفتوني قيمه الحياه الحقيقيه و هي الزوج و العيله و الاولاد عرفتوني ان المتعه الحقيقيه في طاعه الله و عبادته شكرا لكن اوعوا تستهونوا بحسبي الله و نعم الوكيل و الله الحق راجع و الاذي راجع تالت و متلت.اما بقي الي رماني في السجن ظلم ده حسابه عند ربنا عسير انا ام سبت ابني عنده شهر من غير رضاعه من غير ما اعمل اي حاجه".

 

خربوا بيتي


وأوضحت: "ليه بكتب الكلام ده دلوقتي عشان لا املك غير الدعاء و عندي يقين ان حقي راجع . انا عملت كتير بس مكنتش مستنيه شكرا بس مكنتش مستنيه برضوا افتري و اذي كده .خلوا بالكوا في ناس وحشه كتير اوي اوي معدومة الضمير بس ربنا كبير اوي اوي.

 

ولمتابعة المزيد حول أخبار الإعلامية ريهام سعيد .. تابع الفيديو جراف التالي:


 

ريهام سعيد انستجرام حسبي الله و نعم الوكيل صحفي بوست شتيمه

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فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

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