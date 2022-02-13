بصورة من الكواليس .. ريهام سعيد تروج لمسلسلها الجديد وادي الجن

نشرت ريهام سعيد صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “وادي الجن” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة : بلقيس ، وادي الجن .

ويشارك في بطولة مسلسل “وادي الجن” عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

والمسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".

ريهام سعيد تعتزل الإعلام

أعلنت ريهام سعيد عبر حسابها اعتزال الإعلام، حيث كتبت: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015؛ لأني حسيت إن صاحب بالين كداب، وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة، عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني، وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزه تمثل".

وأضافت ريهام سعيد: «كنت عارفة إني عشان أخد مكان كممثلة؛ لازم أسيب الإعلام، زي- مع حفظ الألقاب- داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني" وغيرهن، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وكانت قد وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وكتبت ريهام سعيد، تعليقا على الصورة: “الصحة بجد اهم من اي حاجة.. اوعي تحرق في اعصابك عشان ناس ماتستاهلش واوعي تضيع كل وقتك في الشغل لو الصحة راحت ولا حاجة ولا حد هاينفعك”.



وأضافت ريهام سعيد: "اد ايه بندم أني أهملت في صحتي عشان شغلي.. ربنا يشفي كل مريض.. ولكل واحد ظلمني وتسبب اني زعلت بجد انا مش مسامحاك ومختصماك يوم القيامة".