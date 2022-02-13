عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة من الكواليس .. ريهام سعيد تروج لمسلسلها الجديد وادي الجن

صدى البلد

نشرت ريهام سعيد  صورة جديدة  من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “وادي الجن” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة : بلقيس ، وادي الجن .

ريهام سعيد عن الطفل ريان : مفيش مستحيل فوضوا امركوا لله

ريهام سعيد تتمنى الشفاء لمفيد فوزي: سلامتك يا أستاذ

ويشارك في بطولة مسلسل “وادي الجن” عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

والمسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".

ريهام سعيد تعتزل الإعلام

أعلنت ريهام سعيد عبر حسابها اعتزال الإعلام، حيث كتبت: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015؛ لأني حسيت إن صاحب بالين كداب، وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة، عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني، وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزه تمثل".

وأضافت ريهام سعيد: «كنت عارفة إني عشان أخد مكان كممثلة؛ لازم أسيب الإعلام، زي- مع حفظ الألقاب- داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني" وغيرهن، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

 

وكانت قد وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وكتبت ريهام سعيد، تعليقا على الصورة: “الصحة بجد اهم من اي حاجة.. اوعي تحرق في اعصابك عشان ناس ماتستاهلش واوعي تضيع كل وقتك في الشغل لو الصحة راحت ولا حاجة ولا حد هاينفعك”.


وأضافت ريهام سعيد: "اد ايه بندم أني أهملت في صحتي عشان شغلي.. ربنا يشفي كل مريض.. ولكل واحد ظلمني وتسبب اني زعلت بجد انا مش مسامحاك ومختصماك يوم القيامة".

مسلسل وادي الجن ريهام سعيد مسلسل “وادي الجن” الجزء الثاني من مسلسل وادي الجن أعمال ريهام سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

عددنا يقدر بالآلاف| رسالة عاجلة من الجالية المصرية بأوكرانيا..فيديو

بعد فتح ملف الإيجار القديم .. الحكومة للمستأجرين: لن يترك أحد في العراء

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

سبب تراجع بيع السيارات الأوروبية بمصر.. تفاصيل

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يكشف حقيقة القيام بعمليات في المياه الروسية

الرئيس التونسي يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

الديهي عن فيديو سب عمرو أديب: استحالة أعمل كدة..وكنت بشتم محمد علي

دولة تعلن قرب إخلاء سفارتها في أوكرانيا

بايدن يثير جدلا واسعا، بتعيين «مثلي» في منصب نووي أمريكي رفيع المستوى

الحوقلة كنز الجنة .. اعرف أسرارها وفضلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

أبطال بيت الشدة يحتفلون بانطلاق التصوير .. صور

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ