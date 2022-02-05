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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خروج الطفل ريان من البئر.. ريهام سعيد: درس عظيم ربنا بعتهولنا

صدى البلد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة للحظات الأخيرة لخروج الطفل ريان من البئر بعد مروره 4 أيام في البئر.

و كتبت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : عشان تعرف ان قدره الله مالهاش حدود . مفيش مستحيل ادام قدره الله . لا حول ولا قوه الا بالله . دوام الحال من المحال . سبحان الله . سبحان الله . سبحان الله.

 

و تابعت ريهام سعيد:" حتي لو لسه مطلعش مفيش مستحيل ادام قدره الله ٣ ايام من غير اكل و لا شرب و الحمد لله مازال علي قيد الحياه درس عظيم ربنا بعتهولنا . لا حول و لا قوه الا بالله . و الله ربنا كريم اوي و ايه المغرب العظيمة و المغاربة البني ادمين دول الي هدوا جبل عشان ينقذوا طفل و في وقت قياسي . مفيش مستحيل فوضوا امركوا لله و لا حاجه و لا حد ايه معني غير ربنا".

هل خرج الطفل ريان من البئر؟.. صحفي مغربي يجيب | فيديو

استئناف الحفر اليدوي.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان

تشهد السلطات المغربية اللحظات الأخيرة لخروج الطفل ريان من البئر بعد مروره 4 أيام في البئر إذ سقط يوم الثلاثاء في البئر بالمغرب، وقضى بداخلها مدة تخطت الـ 100 ساعة وسط حالة من الترقب والقلق والخوف على  مصير الطفل ريان  ومحاولات عديدة من السلطات المغربية لإخراجه من البئر التي بلغ عمقها 62 متراً، والمحافظة على حياته بإمداه بالماء والأكسجين وهو بداخلها.  


قصة الطفل ريان
بدأ الحادث المأساوي عندما سقط الطفل ريان صاحب الـ 5 أعوام في بئر عميقة وضيقة يبلغ عمقها 62 متراً في قرية أغران بإقليم شفشاون شمالي المغرب منذ نحو 30 ساعة، في غفلة من والديه.

 

ووثقت كاميرات الفيديو الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان ذي الـ 5 سنوات الذي وقع داخل بئر عميقة شمالي المغرب حيث تستخدم قوات الإنقاذ 4 جرافات للحفر بشكل أفقي للوصول للطفل.

 

الطفل ريان في البئر
وتظهر الفيديوهات التي نشرتها العديد من الصحف المغربية وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان.

 

وربطت  فرق الإنقاذ هاتفاً مع حبل، وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

 

وفشلت محاولات فردية في إنقاذ الطفل حيث تطوع شخصان للنزول في البئر، وفشلوا في الوصول إلي للطفل بسبب ضيق البئر، حيث وصل أحدهم إلى مسافة 20 مترا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

 

والده صاحبه البئر
وبحسب صحيفة «هسبريس» المغربية المحلية فإن الطفل ريان يعاني من جروح طفيفة في منطقة الرأس ولكنه ما زال على قيد الحياة.

 

ونوهت صحيفة «العمق» المغربية أن البئر تعود ملكيتها لوالد الطفل ريان، الذي حفر البئر، ولم يستخرج منها الماء، وسقط الطفل في البئر بسبب عدم انتباهه حيث كانت مغطاة بقطعة معدنية.

 

ومن جانبها، ناشدت والدة الطفل ريان السلطات المغربية بسرعة انتشال ابنها من البئر العميقة التى سقط فيها قبل 40 ساعة، فقالت في تصريحات تليفزيونية: «طلعولي ولدى».

 

كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة  للإسراع في إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون، كما دشن رواد تويتر هاشتاج بعنوان «أنقذوا ريان».

 

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