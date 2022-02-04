هل خرج الطفل ريان من البئر؟.. صحفي مغربي يجيب | فيديو

قال عماد قدري، الكاتب الصحفي المغربي، إن أعمال الحفر اليدوي تتم الآن؛ من أجل إنقاذ الطفل ريان، مؤكدا أن هناك ترقبا كبيرا؛ تجنبا لحدوث صعاب قد تعوق عملية الإنقاذ.

وأضاف قدري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أن العملية التي انطلقت قبل لحظات، منتظر أن تستمر ما بين 3 إلى 4 ساعات؛ حتى لا تحدث تنهيارات في التربة، قد توقف عمليات الحفر.

وتابع قدري، ان رجال الحماية المدنية قد حفروا ما بين متر إلى متر و20 سم، واقتربوا من الوصول إلى الطفل ريان.

مكان الطفل ريان

وأشار الكاتب الصحفي المغربي إلى أنه لم يسنح لوسائل الإعلام الوصول إلى مكان الطفل ريان، ولكن يتم إنزال قوارير الأكسجين من قبل رجال الحماية المدنية له، مما يعني أنه ما زال حيًّا.