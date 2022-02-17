نقل الموقف لأطراف المدينة.. شكوى من أهالي مركز ميت غمر بالدقهلية

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى دنديط والدبوانية وميت الفرماوي وميت القرشى وسنتماي وبشالوش التابعين الى مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية ، بعد قرار نقل مواقف سيارات الأجرة (الميكروباصات) إلى جوار مقابر ميت غمر خارج المدينة فى البر الآخر ، مما تسبب في معاناة لجميع الأهالي على مختلف مستوياتهم .

وقال مصطفى الليثي فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، " الضرر أصاب الجميع الصغير والكبير، والطالب والموظف، والعاجز والمريض، والرجال والنساء على السواء، وذلك نتيجة نقل الموقف الذي يركب منه المواطنون ، من مكانه الاصلي، الى مكان في اطراف المدينة، بعيد تماما عن خطوط المواصلات؛ مما يسبب معاناة للجميع".



وأضاف: "نقل الموقف تسبب في ضرر كامل لنا خاصة طلبة الجامعة الذين يضطرون لقطع مسافة تزيد على كيلو ونصف سيرا على الاقدام للوصول لاقرب موقف عمومي حتى الوصول للجامعة مما يضيع الكثير من الوقت ويزيد من المعاناة اليومية والاعباء المالية ، فضلا عن إهدار الوقت وإرهاق كبار السن والمرضى وتعريض السيدات و الأطفال للخطر".



وناشد الأهالى، محافظ الدقهلية، بالنظر فى أمرهم بعين الرحمة، والعمل على حل معاناتهم اليومية فى أسرع وقت رأفة بحالهم وظروفهم المادية وحفاظًا عليهم من تعرضهم للخطر و إيجاد أماكن بديلة قريبة من وسط البلد الذي لا غنى لنا عن المرافق الحيوية التي هي فيه.

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