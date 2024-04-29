موسكو: واشنطن تعطل مشاركة روسيا في أعمال اللجنة الأممية للإعلام

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الولايات المتحدة عطلت مشاركة الممثل الروسي في الدورة الـ46 للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الجانب الروسي مجبر مرة أخرى على بدء خطابه في لجنة الإعلام بالسؤال حول استمرار الجانب الأمريكي في إساءة استخدام موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بشكل منهجي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وقال: "لقد تعطلت مرة أخرى مشاركة ممثل الوفد الروسي في الدورة السادسة والأربعين للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم إصدار تأشيرة له، على الرغم من تقديم الوثائق في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إن الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرات حتى للخبراء الفنيين من روسيا.