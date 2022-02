على غرار إيلون ماسك.. رئيس فولكس فاجن يتواصل مع العملاء بطرق مبتكرة

2/17/2022 5:00:26 AM

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن ، هربرت دييس في التواصل مع العملاء والجمهور العام ابتداء على موقع التواصل الاجتماعى " ريديت " من يوم امس 16 فبراير في اطار مبادرة شخصية لحضور جلسة تحت عنوان " اسال عن أي شيء " Ask Me Anything .

و على غرار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا منذ عامين ، فتاتى مبادرة ديس للاجابة على عدد من الأسئلة المهمة التي يطرحها عامة الناس حول فولكس فاجن وعلى وجه الخصوص مستقبلها في صناعة التنقل.

و تم بالفعل طرح عدد من الأسئلة المهمة على دييس ، من بينها الأسئلة عن أنظمة ليدار LiDAR. بينما أعلن العديد من مصنعي السيارات عن شراكات مع شركات LiDAR لاستخدام الأنظمة المتقدمة لأنظمة مساعدة السائق .

ومازال موقف فولكس فاجن ورئيسها التنفيذي هربرت ديس بحاجة للتوضيح بشأن الاستفادة من نظام ليدار ، لاستخدام الأنظمة المتقدمة لأنظمة مساعدة السائق .

و طرح عدد من الأسئلة الأخرى المثيرة للاهتمام على دييس. بعضها يتعلق بالمعرف الكهربائي 4 ونقص التحديثات عبر الهواء التي تم إطلاقها في أمريكا الشمالية.

واقترح سؤال آخر أن بعض طرازات معرفات فولكس فاجن تتبع المنافسة في الأداء وسرعات الشحن ، على الرغم من أن بورش التي تحمل علامة فولكس فاجن تقدم أداءً استثنائيًا وسرعات شحن مع تايكان. يسأل Redditor عما إذا كان يمكن استخدام تقنية مماثلة من تايكان على منصة VW's MEB.