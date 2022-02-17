من رأسية رائعة.. سيف تقا يتقدم بالهدف الأول لسيراميكا كليوباترا أمام المصري بالدوري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول أمام منافسه المصري البورسعيدي، فى المباراة التي تجمع بينهما فى إطار مباريات الإسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف سيف تقا فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، أثر الكرة العرضية من الكرة الثابتة من الجانب الأيسر عن طريق محمد إبراهيم استقبلها خالد صبحي برأسية قوية ليتابعها سيف تقا برأسه فى مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة للدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - سيف تقا - علاء عطا

خط الوسط: محمد إبراهيم - ونفول كوابينا - كوامي بونسو - بلال سعيداني

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عامر عامر - محمود البدري - عبد الله محمود - محمود نبيل - شريف دابو - وليد عبد المنعم - إيفانز منساه - مصطفى ميسي