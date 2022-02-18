إبراهيم عبد المجيد عن فيلم كان لك معايا: النهاية جعلتني أذرف دموعي

كشف الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد عن رائيه فى فيلم “ كان لك معايا ” للمخرجة روجينا بسالى ، والذى سبق وان شارك فى عدة مهرجانات آخرها مهرجان البحر الأحمر السينمائى بالسعودية .

وعلق إبراهيم عبد المجيد قائلاً : " صباح الخير روجينا انتهيت الان من مشاهدة فيلم " كان لك معايا " التحية مهما كانت قليلة علي المشاهد الرومانسية والانسانية بين الابطال والنهاية جعلتني ازرف دموعي علي الزمن الجميل الضائع بين محمود قابيل وصفية العمري والمهم ان كل من ظهر في الفيلم من الشباب قاموا بدورهم ولااروع ومزيج الاغاني ومشاهد الافلام لسعاد حسني والاغاني الاجنبية في خلفية المشاهد مذهلة توسع الصورة وتمتلك الروح . صباحك جميل ياروجينا مثل فنك".

أفيش فيلم كان لك معايا

وكان قد تمكن فيلم “ كان لك معايا " للمخرجة روجينا بسالي من حصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان caafa الدولي، والذي أقيمت دورته الأولى خلال الأيام الماضية في دولة نيجيريا.

وناقس فيلم “كان لك معايا” عددا من الأفلام من دول فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية.

وتدور أحداث فيلم كان لك معايا في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج، وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا " من إنتاج المركز القومي التابع إلى وزارة الثقافة، ومن تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود قابيل والفنانة صفية العمرى ومنة جلال وأسامة أسعد ولبنى ونس ،وقد شارك به عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة عائشة بن أحمد، ومن إخراج روجينا بسالى.