صحي ولذيذ.. طريقة عمل توست بالأفوكادو والفيتا وصوص البلسميك

توست بالأفوكادو والفيتا وصوص البلسميك من الأطباق الصحية و الغير تقليدية، حيث يتميز هذا الطبق باحتوائه على مجموعة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل توست بالأفوكادو والفيتا وصوص البلسميك في المنزل.



مقادير توست بالأفوكادو والفيتا وصوص البلسميك



خبز توست

ثمرة أفوكادو مهروسة

عصير ليمونة

2 ملعقة صغيرة هريسة

شطة

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة بذور قرع

2 ملعقة صغيرة زيت عباد شمس

ملعقة كبيرة جبنة فيتا مفتتة

خل بلسميك

عسل أبيض



طريقة تحضير توست بالأفوكادو والفيتا وصوص البلسميك



- يقطع الخبز شرائح ويحمص على جريل على النار من الجانبين

- تدهن طبقة من الأفوكادو، ثم الجليز ثم الجبنة

- ترش بذور القرع والهريسة على الوجه

للجليز

- يخلط العسل الأبيض مع الخل والهريسة ورشة ملح.