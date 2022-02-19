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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدة الدراسة عامين.. بدء الدراسة فى أول معهد لـ تكنولوجيا النقل

سكك حديد - أرشيفية
سكك حديد - أرشيفية

كشف محمد حسين نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للموارد البشرية، عن تفاصيل بدء الدراسة فى أول معهد لتكنولوجيا النقل وشروط الالتحاق به.

وقال محمد حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن أهمية المعهد تتلخص في تخريج كوادر فنية وتكنولوجية لقيادة السكك الحديدية فى الفترة المقبلة، كما أنه يتم التخطيط مستقبلا ليتولي هذا المعهد تخريج كوادر فنية ، ميكانيكية ، كهربائية لقيادة التحكم المركزى للقطارات .

وأضاف محمد حسين، أن خريجى هذا المعهد ستكون مؤهلة لتشغيل أبراج التحكم المركزى على مستوى شبكة السكك الحديدية كاملة وقيادة القطارات الكهربائية السريعة، لافتا إلى أن شروط الالتحاق بالمعهد هي أن يكون المتقدم من خريجى المدارس الفنية ، الثانوية العامة شعبة الرياضيات على أن يقيم الطالب إقامة كاملة بالمعهد ، ومدة الدراسة عامين.

معهد تكنولوجيا النقل الثانوية العامة السكك الحديدية الفترة المقبلة صباح الخير يا مصر هيئة السكك الحديدية

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