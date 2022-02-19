برلماني يطالب بمحاكمة من يستخدمون حرية الفن والإبداع في الإساءة لمصر

طلب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة معرفة جميع التفاصيل الخاصة بقيام بعض رجال الاعمال والاستثمار بتنظيم مهرجانات سينمائية، خاصة فيما يتعلق بعرض بعض الأعمال الفنية التى فيها إساءة بالغة لمصر وشعبها.

وقال " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنه على سبيل المثال لا الحصر فقد فوجئ جميع المصريين اثناء مهرجان الجونة السينمائى بعرض فيلم يسمى " الريش" يسئ الى مصر اساءة بالغة ولايظهر الصورة الحقيقية التى عليها مصر الان بل يقوم بتشويه صورة مصر أمام العالم كله.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت واحدة من الدول التى تشهد نهضة شاملة وتنمية حقيقية ومشروعات قومية فى جميع انحاء البلاد وذلك فى وقت قصير للغاية وهو ماجعل مصر قادرة على مواجهة مشكلات الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو والصادرات المصرية وادخال اصلاحات جذرية فى منظومتى التعليم والصحة ومواجهة العشوائيات ثم للاسف ياتى عمل اعلامى ساقط يسئ لمصر وشعبها.

وأعرب النائب السيد شمس الدين، عن اسفه الشديد لصمت الحكومة وعدم التدخل السريع والعاجل لمواجهة مثل هذه الامور الخطيرة التى تسئ لمصر وشعبها، مطالبا من الحكومة المتابعة المستمرة لمثل هذه الامور ومحاكمة وتوقيع اشد العقوبات لكل من يستخدمون مايسمى بحرية الفن والابداع فى الاساءة لمصر وشعبها.