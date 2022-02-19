مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين

أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، في حين فقد 4 بعد اشتباكات مع متشددين مسلحين في شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المتشددين على دراجات نارية حاصرت وحدة عسكرية، لكن الجيش وبدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم.

وتخوض مالي وبوركينا فاسو والنيجر معارك ضد المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" و"داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد طلب من فرنسا، أمس الجمعة، سحب قواتها من المنطقة دون تأخير، ما يثير الشكوك بشأن خطة باريس الهادفة للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 أشهر.

