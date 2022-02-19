عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

22 فبراير.. الحكم على طبيب لاتجاره بالأدوية المخدرة في المحلة

جنايات المحلة تؤجل
جنايات المحلة تؤجل محاكمة طبيب شهير متهم في الاتجار بالادوية

حجز رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، المستشار سامح عبد الله، الحكم على "خالد .ك" طبيب استشاري شهير، في اتهامه بحيازه أدوية مخدرة، لجلسة الثلاثاء 22 فبراير الجاري؛ للنطق بالحكم.

وقدم دفاع الطبيب المتهم، وثائق تؤكد بطلان إجراءات الضبطية القضائية لاعضاء إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بطنطا .

محافظة الغربية .. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الابتزاز والاتجار بالبشر في المحلة

وكشف محامي الدفاع في مرافعته، تعرض الطبيب المتهم للوعكه صحية مفاجئة احتجز خلالها بمركز القلب للنيل الرعاية الصحية فضلا عن تقديمه شهادات طبية وعلاجية.

كما قدم محامي الدفاع، موافقات التموين الطبي بجودة والتعاملات القانونية بحيازه الأدوية المخدرة لاستخدامها في إجراء عمليات جراحية داخل المركز الطبي الخاص به .

وكان  الدكتور عبد الناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة بالغربية  أعطي توجيهاته بتشكيل لجنة مكبرة بقيادته من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الادارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية  بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات والمركز الطبية.

روسيا: الإعلام الغربي فعل كل شئ لإشعال حرب في أوكرانيا

وتم ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدول الأول والثالث من قانون المخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثانى و ادوية مسببة للاجهاض و ادوية مسجلة بوزارة الصحة ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بإجمالى عدد 3652، وتم قيد المحضر برقم 10338 لسنة 2021 جنح اول المحلة الكبرى، والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك خلال مرور لجنة من إدارة العلاج الحر، المشكلة بقيادة وكيل الوزارة وبعضوية الدكتور خالد أصيل مدير  الادارة العامة للصيدلة والدكتور حامد محمود والدكتور أحمد الشيخ ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة.

IMG-20220219-WA0080
IMG-20220219-WA0080
IMG-20220219-WA0074
IMG-20220219-WA0074
IMG-20220219-WA0076
IMG-20220219-WA0076
IMG-20220219-WA0075
IMG-20220219-WA0075
محافظ الغربية المخدرات وزارة الصحة الرقابة الإدارية يده التفتيش الصيدلي متهمين الرعاية الصحية طبيب شهير تأجيل نطق الحكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

باع ذهب أمه وعارض طقم معالق بـ 20 ألفا.. كيف يعيش توفيق عكاشة الآن؟

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

إصابة أحمد سيد زيزو بـ كورونا قبل لحظات من مواجهة الزمالك وساجرادا

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

موضوعات متعلقة

محافظة الغربية .. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الابتزاز والاتجار بالبشر في المحلة

ترشيحاتنا

عميل أوكراني متورط في تفجير في دونيتسك .. تفاصيل

رئيس شركة المياه والصرف: استقرار الوضع في شمال وجنوب سيناء بعد موجة السيول

شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا

إيفا فارما تعلن موقف دواء مولنوبيرافير مع لقاح كورونا

محمد صلاح يسجل في انتصار ليفربول على نورويتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برق ورعد في سيناء.. الأرصاد: المنخفض الجوي تحول لكتل سحابية وانتظروا الثلوج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

اﻟﻤﺰﻳﺪ