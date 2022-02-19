22 فبراير.. الحكم على طبيب لاتجاره بالأدوية المخدرة في المحلة

حجز رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، المستشار سامح عبد الله، الحكم على "خالد .ك" طبيب استشاري شهير، في اتهامه بحيازه أدوية مخدرة، لجلسة الثلاثاء 22 فبراير الجاري؛ للنطق بالحكم.

وقدم دفاع الطبيب المتهم، وثائق تؤكد بطلان إجراءات الضبطية القضائية لاعضاء إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بطنطا .

وكشف محامي الدفاع في مرافعته، تعرض الطبيب المتهم للوعكه صحية مفاجئة احتجز خلالها بمركز القلب للنيل الرعاية الصحية فضلا عن تقديمه شهادات طبية وعلاجية.

كما قدم محامي الدفاع، موافقات التموين الطبي بجودة والتعاملات القانونية بحيازه الأدوية المخدرة لاستخدامها في إجراء عمليات جراحية داخل المركز الطبي الخاص به .

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أعطي توجيهاته بتشكيل لجنة مكبرة بقيادته من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الادارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات والمركز الطبية.

وتم ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدول الأول والثالث من قانون المخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثانى و ادوية مسببة للاجهاض و ادوية مسجلة بوزارة الصحة ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بإجمالى عدد 3652، وتم قيد المحضر برقم 10338 لسنة 2021 جنح اول المحلة الكبرى، والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك خلال مرور لجنة من إدارة العلاج الحر، المشكلة بقيادة وكيل الوزارة وبعضوية الدكتور خالد أصيل مدير الادارة العامة للصيدلة والدكتور حامد محمود والدكتور أحمد الشيخ ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة.

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