لحظة انفجار قذائف أثناء تفقّد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض لحظة انفجار قذائف أثناء تفقّد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة.



وأوضحت أنه سقط عدد من قذائف الهاون على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، والذي التقى بصحفيين خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمرّدين المدعومين من روسيا.



وأشارت إلى أن الوزير أجبر على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية.

وأضافت أنه لم يسجّل سقوط أي ضحايا جرّاء القذائف التي انفجرت أثناء مغادرة الوزير الجبهة حيث أدلى بتصريحات عند الخط الفاصل بين القوات الحكومية والمتمرّدين. وغادر الصحفيون والمسؤولون المكان بعد وقت قصير.