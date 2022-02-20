الزمالك يبدأ رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار لواندا استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تقلع الطائره فى الثانيه عشره والنصف صباح الأحد لتصل إلي مطار القاهرة الدولى فى السابعة صباحا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين حصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الأخير.