عمرها 8500 عام.. اكتشاف أقدم مدينة أثرية في الإمارات| فيديو

اكتشف علماء الآثار في الإمارات، أقدم المباني المعروفة في البلاد والتي يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 8500 عام.

وعثر الخبراء، على مجموعة المباني الأثرية في جزيرة غاغا غرب مدينة أبوظبي، وهي عبارة عن غرف دائرية بسيطة بجدران حجرية محفوظة بارتفاع متر تقريبًا.

وقال الفريق في بيان، بأن المباني ربما كانت موطنًا لمجتمع صغير عاش على الجزيرة قبل 8500 عام.

وأضافوا أن الاكتشاف أظهر وجود مستوطنات من العصر الحجري الحديث قبل وجود طرق التجارة البحرية لمسافات طويلة، مما يشير إلى أنها في الواقع لم تكن الدافع للاستيطان في المنطقة، كما كان يعتقد علماء الآثار سابقًا.

وأجرى الخبراء، تحليل الكربون 14 لشظايا الفحم وتبين أن عمر المبنى لا يقل عن 8500 عام متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لأقدم بُنى معروفة، تم اكتشافها في دولة الإمارات.

كان علماء الآثار يقومون بأعمال تنقيب في جزيرة غاغا منذ عام 2020 بعد أن تم العثور على اكتشافات لآثار في تلك المنطقة.

ومنذ ذلك الحين يجري علماء الجيولوجيا والآثار تحليلات علمية للبُنى والمكتشفات التي وجدت في جزيرة غاغا.