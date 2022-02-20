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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت رعاية الفيفا.. انطلاق بطولة كأس المدارس الإفريقية 2022 في الكونغو.. صور

صدى البلد

انطلقت بطولة كأس المدارس الأفريقية 2022 في ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وسط أجواء حماسية وذلك بمشاركة 6 منتخبات هي الكونغو الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، المغرب ، إثيوبيا ، السنغال وجمهورية بنين  حيث يتنافس الشباب الأفريقي من الفتيان والفتيات في سن الدراسة للفوز بكأس البطولة التي ينظمها الأتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لدعم تطوير رياضة كرة القدم على مستوى القاعدة في القارة الأفريقية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

 

وحظيت البطولة بأجواء حماسية مع إنطلاقها حيث قدم فريق فتيات المغرب أداءً عالياً وتمكن من الفوز على أصحاب الأرض فريق الكونغو الديمقراطية 7-1 كما تمكن الفريق المغربي من هزيمة فريق جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

 

وفي وقت مبكر، كان فريق جنوب أفريقيا تمكن من هزيمة فريق جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد بينما تمكنت أثيوبيا من هزيمة السنغال بهدفين دون رد إلا أن أكبر نتيجة تم تحقيقها كانت من فريق فتيات بنين الذي تمكن من هزيمة فتيات السنغال بعشرة اهداف دون رد.

 

ومن جانبها، أكدت  فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لمرة القدم (الفيفا ) والتي حضرت فعاليات البطولة ، أن الهدف من تننظيم مثل هذه البطولات هي رؤية 54 اتحادًا وطنيًا في أفريقيا يجتمعون معًا في بلد واحد للسماح للأطفال باستخدام الرياضة كوسيلة لاحتضان القيم التي تنقلها كرة القدم عمومًا. وهي تشمل محاربة التمييز و أي شكل من أشكال التحيز الاجتماعي. كما تمثل هذه البطولة في جوهرها الفكرة في أن يصبح هؤلاء الأطفال في نهاية المطاف قدوة لمجتمعهم ولكن أيضًا لبلدهم فضلاً عن التطور الحقيقي للاعبين من خلال هذه الفعاليات.

 

فيما قالت راضية لاغني من فريق فتيات المغرب :" لقد لعب فريقنا بصورة جيدة أمام هذا الفريق القوي في جمهورية الكونغو الديمقرطية إلا أنني سعيدة في المباراة التي لعبها الفريق اليوم". 

 

وسار فريق فتيان المغرب على نفس نهج فريق الفتيات حيث تمكن من هزيمة فريق جنوب أفريقيا بسبعة أهداف دون رد.

 

كما تمكن فريق فتيان إثيوبيا من هزيمة فريق الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد بينما هزمت السنغال فريق جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد ولا يزال مشجعو فريق جمهورية الكونغو الديمقراطية يترنح من الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريق الفتيات التابع لهم وقاموا بالصياح والزئير لتحية ومؤازرة فريق فتيانهم الذي أتى ولعب وتمكن من تحقيق فوز ساحق على فريق جمهورية بنين بنتيجة 4-1. 

 

ومن جانبه أعرب كابتن فريق الشباب الأثيوبي سيمون هبتامو عن سعادته بأداء فريقه حيث صرح بقوله  "هذه فرصة عظيمة لي ولبلدي للعب في هذه البطولة. لقد لعبنا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراتنا الأولى وكانوا أكثر قوة منا من الناحية البدنية إلا أننا حافظنا على تركيزنا وفزنا بالمباراة ".

 

وأضاف قائلا "نحن متحمسون للعب في بطولة كبيرة مثل هذه البطولة لأننا تعلمنا الكثير الآن عن الفرق الأخرى من جميع أنحاء أفريقيا."

 

أما لاعب جمهورية الكونغو تشانس كاسيندي فقد صرح بقوله: أولاً ، أود أن أشكر زملائي في الفريق لقد سارت المباراة بشكل جيد للغاية رغم الخسارة في الشوط الأول إلا أننا بذلنا الجهد ودخلنا الشوط الثاني بهدف تحقيق الفوز. تعتبر هذه البطولة فرصة عظيمة لنا حيث أنني على الصعيد الشخصي كنت أهدف إلى لعب هذا النوع من المنافسات لفترة من الوقت وسنبذل قصارى جهدنا فيما هو قادم.

 

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم فعاليات الحفل الختامي للبطولة في 20 فبراير 2022، حيث سيتم تتويج جميع الأبطال من الذكور والإناث.

 

يذكر أن فكرة تنظيم كأس بطولة المدارس الأفريقية طرحت منذ قرابة سنة أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتحولت إلى واقع من خلال الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم والبرنامج الإنمائي لهيئة الأمم المتحدة.

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بطولة كأس المدارس الأفريقية 2022 كينشاسا الكونغو الديمقراطية اثيوبيا السنغال

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