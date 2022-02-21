تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال فى القاهرة خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم2022 بقطر.

وأكد محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لتذاكر مباراة مصرو السنغال سيبدأ من 100 جنيه مصري موضحا أن الأسعار قد تبدو مرتفعة بعض الشىئ نظرا لأهمية المباراة.



وأضاف شبانة أنه لم يتم الإعلان عن سعر تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 حتى الآن، كما لم يتحدد بشكل نهائي عدد الجماهير لكن المؤكد أنها ستكون أكثر من 60 ألف مشجع.



وخلال مباريات التصفيات السابقة الخاصة بالمنتخب المصري في 2017، تراوحت أسعار التذاكر من 50 إلى 300 جنيه مصري، لكن هذه المرة ستتراوح أسعار التذاكر بين 100 و500 جنيه.