لطفي لبيب: "مصر ربنا حاميها .. وعايشين في العصر الذهبي"..فيديو

قال الفنان لطفي لبيب: “أنا واخد الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا ومصر ربنا حاميها تماما وعايشين في العصر الذهبي”.

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، ان “المعمار واخد كل الاماكن في مصر في الصعيد، وأصبح هناك مجمعات صناعية كبيرة مناطق صناعية كبرى في مصر”.

وتابع لطفي لبيب، أنه منذ بدء كورونا مفيش سلعة نقصت في مصر، وكل شئ موجود، على خلاف عدد من الدول الأخرى".

وأشار الفنان لطفي لبيب إلى أن “طن القمح ارتفع ووصل لـ 370 دولار، ومن الممكن تحريك سعر العيش خلال الفترة القادمة”.