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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشار الخبراء إلى وجودة أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 21 12
وادي النطرون 22 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 21 11
دمنهور 21 12
بلطيم 20 11
مطروح 22 11
السلوم 21 10
سيوة 24 08
بورسعيد 20 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 21 10
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 11
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 20 12
نخل 21 04
نويبع 25 15
طابا 23 13
كاترين 20 04
الطور 23 11
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 12
الفيوم 24 09
بني سويف 24 08
المنيا 23 07
أسيوط 24 07
سوهاج 25 08
قنا 26 09
الأقصر 27 09
أسوان 28 10
إدفو 27 11
أبوسمبل 27 11
الوادي الجديد 26 06
شلاتين 26 12
أبو رماد 25 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 25 14


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 32 20
المدينة 30 18
الرياض 24 11
المنامة 22 17
أبوظبي 23 18
الدوحة 25 16
الكويت 25 10
دمشق 20 08
بيروت 19 15
عمان 18 09
القدس 17 12
غزة 20 13
بغداد 24 10
مسقط 25 21
صنعاء 23 09
الخرطوم 32 18
طرابلس 16 11
تونس 17 10
الجزائر 16 05
الرباط 25 10
نواكشوط 28 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 04
إسطنبول 16 08
إسلام آباد 20 11
نيودلهي 28 14
جاكرتا 32 24
بكين 05 07-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 10 01
أثينا 17 07
روما 16 01-
باريس 12 03
مدريد 20 02
برلين 07 04
لندن 12 03
مونتريال 02 05-
موسكو 03 01
نيويورك 11 05
واشنطن 17 09
أديس أبابا 26 11

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