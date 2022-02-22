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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 – 2 – 2022

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 – 2 – 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 – 2 – 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.656 جنيه، والبيع 17.8161 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22-2-2022

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 - 2- 2022


الجنيه الإسترليني للشراء 21.2391 جنيه، والبيع 21.4143 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2484 جنيه، والبيع 12.3538 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3729 جنيه، والبيع 2.3948 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7323 جنيه، والبيع 1.7504 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6532 جنيه، والبيع 1.6688 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0575 جنيه، والبيع 17.1909 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6249 جنيه، والبيع 13.7455 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2186 جنيه، والبيع 11.3517 جنيه.

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