أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22-2-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 33 و34 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22-2-2022



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 و11.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.