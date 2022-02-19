دون ضمانات.. تعرف على القرض الشخصي من البنوك

يلجأ البعض إلى برامج التمويل التي تقدمها البنوك المختلفة خاصة إذا كانوا يقبلون على مشروع استثماري جديد لكسب الرزق، وغالبا ما تحول الضمانات التي يطلبها البنك دون الحصول على هذا التمويل، لذلك تقدم بعض البنوك عددا من القروض الشخصية بدون ضمانات.



يستعرض موقع "صدى البلد" مميزات القرض الشخصي بدون ضمانات من أحد البنوك الخاصة.

القرض الشخصي بدون ضمانات

يقدم البنك التجاري الدولي القرض الشخصي بدون ضمانات حيث يمكنك الاقتراض حتى ٣ مليون جنيه مصري لتغطية مصاريفك الشخصية بضمان دخلك، أو علاقتك المصرفية بالبنك، أو بضمان وظيفتك.

قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى ٥٠٪ من صافي الدخل، و يمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى ٨ سنوات.

شروط القرض الشخصي بدون ضمانات

الحد الأدنى للسن: ٢١سنة.

الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و ٦٥سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:

٢٬٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب الشهري.

١٠٬٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بدون ضمانات:

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، و إيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث.

أو ثلاث كشوفات راتب عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.