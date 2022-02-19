بشرط محو الأمية .. «التضامن» تُعلن إعفاء السيدات من نصف قيمة القرض |فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن لسياسات الاجتماعية، إن برامج وزارة التضامن الاجتماعي تتكامل مع برامج الدولة وخاصة في فكرة القضاء على الأمية، متابعًا أنه تم ربط معظم البرامج الخاصة بالدعم النقدى المقدم للمواطنين بشروط معينة مرتبطة بقضايا قومية مهمة مثل قضية التسرب من التعليم والأمية والزواج المبكر وغيرها من القضايا الأخرى.



وأضاف" هاشم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذا الربط تم تطبيقه مع بداية برنامج تكافل وكرامة ، مشيرًا إلى أن برامج الدعم النقدي المقدمة من الوزارة مشروطة بمناهضة قضايا قومية كثيرة جدًا كان أخرها تبني وزارة التضامن لمبادرة محو أمية المواطن المصري .



وتابع، أن معاش تكافل وكرامة مرتبط بشكل مباشر بمحو الأمية ، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى هذا العام لمحو أمية مليون مواطن ولكن ذلك يحتاج إلى مجموعة من المحفزات ولذلك يتم إعطاء الفتيات اللاتي يعملن على محو الأمية إعفاء من الخدمة العامة مع توفير حافظ مادي وهذا بالنسبة لحوافز طلاب الجامعات .

وأشار إلى، أن المرأة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وحاصلة على دعم نقدي لعمل مشروع صغير سيتم إعفاءها من 50% من قيمة القرض في حالة حصولها على شهادة محو الأمية.