أقدام ضخمة في الجليد تثير الذعر في أمريكا.. صور

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية صور لأقدام ضخمة طبعت على الثلوج في ولاية إلينوي الأمريكية التي أثارت جدلا واسعا بين الرواد بالسؤال عن ذلك الكائن الذي طبعت على الأرض .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مصورا قام بنشر صورة لأقدام ضخمة في الثلوج أثناء تجوله في إحدى المناطق في ولاية إلينوي في أمريكا، و ظهرت أقدام كبيرة للغاية بالمقارنة مع أقدام المصور .



التقط المصور صورة لأقدام طبعت آثارها في الثلوج بالقرب من قدمه عن قصد، ليعبر للمتابعين عن كبر حجم القدم الذي صورها، و التي تبدو اقدام لكائن عملاق مر من ذلك المكان .

و بحسب ما وصف المصور، فإن الصورة أثبت احتمالات وجود إنسان الغابة يعيش في ذلك المكان، و لكن لم يذكر حدوث أية هجمات في ذلك المكان من ذلك الكائن و لكن مجرد وجود آثار لأقدامه آثار الجدل .

جدير بالذكر أن الصورة تسببت في إثارة ضجة كبيرة عبر موقع تويتر، الذي قام المصور بنشر الصورة عليه لتبادل الآراء و المناقشة مع المتابعين .