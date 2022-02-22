الأهلي الغالي.. جماهير الأحمر تدعم الفريق قبل لقاء مصر المقاصة

دشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج دعم للفريق قبل خوض مباراة اليوم أمام مصر المقاصة، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتفاعل مع الهاشتاج جمهور النادي الأهلي مطالبين الفريق بالفوز وتصدر قائمة الدوري الممتاز، وحسم البطولة مبكرا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن وعمرو السولية ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق.