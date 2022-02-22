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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارة رسمية للدوحة..قطر وإيران توقعان 14 وثيقة تعاون

صدى البلد

وقعت إيران وقطر اليوم الثلاثاء، 14 وثيقة تعاون، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية  “إرنا"، أعلن المدير العام لشؤون منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن رئيسي وقع وثائق التعاون تلك في اليوم الأول من الزيارة، وقبل إلقاء كلمته أمام قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في الدوحة.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عنايتي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث ورئيسي سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضح أنه من بين الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين البلدين تمكن الإشارة إلى مذكرة تفاهم سياسية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الدبلوماسي، ومذكرة تفاهم بمجال الكهرباء ومذكرة تفاهم بشأن النقل البري واتفاقية الإعفاء من التأشيرة السياسية.

رئيسي قطر ايران وثيقة الدوحة

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