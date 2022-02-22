تشريح اغتيال جون كنيدي.. أسرار قتل أمريكا لرئيسها في كتاب مثير للجدل| وثائق تنشر لأول مرة

لطالما شكلت قضية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق “جون كنيدي” جدلا واسعا، ما زال متداولا حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن أربعة عقود، كان هذا سبب إصدار العديد من الأبحاث والكتب عن سيرته وسبب اغتياله، وأخيرا يكشف أحد أكثر علماء الأمراض إثارة للجدل في أمريكا تفاصيل جديدة عنه في “تشريح اغتيال جون كنيدي” في كتاب جديد مثير للجدل.

لقد كان مقتل رئيس الولايات المتحدة الشهير عام 1963 موضع حديث عدة مرات، لكن يعتقد رجل واحد أن الحقيقة واضحة وهو الدكتور “سيريل فيشت” الذي تحدث عن كتابه الجديد “تشريح اغتيال جون كنيدي”.

كتاب “تشريح اغتيال جون كنيدي”

يستكمل الطبيب المخضرم صاحب الـ 91 عاما، العمل بجد من مكتبه في “بيتسبرج”، بعد إجرائه 21 ألف عملية تشريح، واستشارته في أكثر من 41 ألف حالة وفاة أخرى، كما أنه يواصل التدريس في جامعة دوكين بالمدينة، لكنه يرى أن الكتابة العميقة في مقتل الرئيس الأمريكي الأكثر شهرة هو مشروع إرثه.

وقال فيشت: “هذا الكتاب أعتبره هدية لنفسي، خاصة أن هذا الكتاب استغرق كتابته 6 سنوات، ليس تأكيدًا للرواية الرسمية لما حدث في دالاس في ذلك اليوم من عام 1963”.

وفقا لحديثه الأخير عبر شبكة “روسيا اليوم”، يكشف أنه ربما حوالي ستة أشخاص من أصحاب النفوذ في الجيش ووكالة المخابرات المركزية ، كانت وراء الاغتيال، ويقول: “إنهم أشخاص رأوا أمريكا تذهب إلى الجحيم، وكانوا ينظرون إلى خمس سنوات قادمة من حكم جون كينيدي ومن المحتمل أن يتبعها ثمانية سنوات روبرت كينيدي”.

ويتابع: “لم تكن هناك طريقة تمكنهم من هزيمة كينيدي في صناديق الاقتراع ، ولم يكن بإمكانهم التعامل معه بأي شكل من الأشكال - لم يكن هناك سوى طريقة واحدة للتعامل معها وإنقاذ أمريكا كما رأوها ، بحماستهم الوطنية الفائقة ، وذلك كان القضاء عليه”.

أين القاتل الثاني ؟

السجل الرسمي لما حدث في ذلك اليوم هو أن لي هارفي أوزوالد ، الذي كان يعمل قاتلًا منفردًا ، أطلق النار على جون كنيدي بينما كان الرئيس يحيي الحشود في سيارة مكشوفة. بعد يومين ، قتل أوزوالد ، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان قد اعتنق الماركسية وانشق لفترة من الوقت إلى الاتحاد السوفيتي ، بالرصاص في حجز الشرطة على يد جاك روبي ، صاحب ملهى ليلي في دالاس.

حكم التقرير النهائي المكون من 888 صفحة من لجنة وارن التي استمرت 10 أشهر في سبتمبر 1964 أن أوزوالد تصرف بمفرده ولم تكن هناك مؤامرة ، أجنبية أو محلية، ولكن وصف الطبيب صاحب الكتاب أن هذا التقرير هراء.

وأوضح في كتابه “تشريح اغتيال جون كيندي” أنه كان هناك شخص ثاني أطلق النار في الوقت نفسه، ويوضح: "أتطرق إلى بعض النتائج الفنية المحددة للغاية التي توضح سبب وجود اثنين من الرماة ، أحدهما من الخلف والآخر من الأمام ، ولقطات متزامنة وليست واحدة فقط من الخلف" .

تم تقديم جزء من إثباته من خلال دراسة صوتية ، وذلك بفضل ضابط شرطة دراجة نارية ارتكب خطأً غير مقصود: “كان يتواجد بجانب الإطار الخلفي الأيسر لسيارة الليموزين الرئاسية ثم تناثرت أشلائه لدرجة أنه يعتقد أنه أصيب برصاصة”.

وتمكن من الوصول إلى استنتاجه من خلال عدة أسباب، أبرزها وجود جهاز لتسجيل الصوت على الدرجة النارية وكان حينها في وضع الإرسال بدلا من الاستقبال، وتم تسجيل أصوات طلقات الرصاص، التي صنفها خبراء الصوت بأنها طلقات من الخلف والأمام، ويستكمل: “كانت هناك 4 طلقات إن لم يكن خمسة”.

في حين أنه متأكد من قيام شخص آخر بإطلاق النار ، إلا أنه ليس لديه أي مشتبه بهم محتملين، ويقول: “لو كانت لدي الأسماء لكنت أفصح عنها. لم أتردد أو أخاف من أي شيء”.

مؤامرة التخطيط لجريمة

الجانب الآخر الذي أثار قلقه هو الهندسة، كان برفقة جون كنيدي في ذلك اليوم حاكم ولاية تكساس جون كونالي ، الذي أُطلق عليه الرصاص أيضًا ولم يُقتل، وفي إحدى الخطابات اللاذعة ، يروي ويشت دون توقف رحلة (Exhibit 399) ، الرصاصة التي قتلت الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين ، موضحًا كيف كان من المفترض تغيير الزاوية والاتجاه للرصاصة أثناء مرورها بين الرجلين".

يشرح ويشت: “أقول للمدافعين عن لجنة وارن، إذا كنت تريد أن يكون أوزوالد مطلق النار ، فلا بأس. أريد مطلق النار الثاني لأنه في قوانين الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ، فإن شخصين أو أكثر متورطين في التخطيط لجريمة وتنفيذها والتستر عليها يجعلها مؤامرة. يجب إعادة التحقيق في القضية”.

لا يتعارض الكتاب مع أمن جون كنيدي أو الطاقم الطبي الذي عالجه، ويعتقد ويشت أنه تم سحب خيوط لقضية من جهات أعلى، مما خلق الظروف للتستر على جثة كينيدي التي تم نقلها بسرعة إلى واشنطن لتشريح الجثة".

سر عدم الاستعانة بمتخصصين تشريح !

وتابع أن المسئولين عن تشريح جثة جون كنيدي كانا اثنين من أخصائي الأمراض اللذان لم يسبق لهما إجراء تشريح للجثة بأعيرة نارية طوال حياتهم المهنية، ولم يتلقوا أي تدريب في علم الطب الشرعي.

تطرق في كتابه إلى نقطة أخرى وهي ما حدث لدماغ جون كنيدي، الذي لم يتم فحصه على الفور لأنه هش للغاية، لذلك لذلك يتم استخدام مادة كيميائية لتقوية العظام والدماغ ثم يعود الأخصائيين في غضون أسبوعين لتقطيع الدماغ مثل بيضة مسلوقة، على سبيل المثال، ولكن ما حدث مع كنيدي أنه لم يتم تشريح دماغه ودُفن في كامل هيئته، وقال: “موضح في التقرير تم الحفاظ على عينة الدماغ، من أجل من تم الحفاظ عليها سليمة ؟؟”.

ويستكمل أن كتابه يضم الكثير من الحقائق والتي يستطيع الجميع التاكد منها من خلال البحث، مضيفا: “كتابي يضع تحليل كامل لاغتياله من الناحية الطبية من البداية إلى النهاية ويتناول كل النقاط التي تم إهمالها، بشكل متعمد وخفيا لإظهار أن هذا كان تنفيذًا مخططًا للإطاحة بالحكومة في الولايات المتحدة”.

جهات داخلية غامضة

سيكون هناك العديد من الرافضين الذين سيشعرون بشكل مفهوم أن جريمة قتل بهذا الحجم لا يمكن أن تظل سرًا لمدة 60 عامًا تقريبًا. بعد كل شيء ، كان هناك عدد لا يحصى من الأفلام والأفلام الوثائقية والكتب والبودكاست المصنوع عن الاغتيال.

يشعر ويشت أن الأمريكيين لا يمكنهم قبول مقتل قائدهم العام بالرصاص في مؤامرة نفذتها جهات داخلية غامضة. ويشير إلى أن عملاء الأمن القومي الروس أو الصينيين غالبًا ما يتم تصويرهم على أنهم مارقين في وسائل الإعلام الأمريكية ، لكن يتم منح صورة شريفة ووطنية للعملاء الأمريكيين.

ويقول: “الكتاب مخصص لأي شخص مهتم باغتيال جون كنيدي ، وأي شخص مهتم بجريمة قتل غامضة ، وأي شخص مهتم بالطريقة التي يتم بها التستر على الأشياء والطرق التي يمكن أن تكذب بها الحكومات”.

ويتناول الكتاب حقيقة جميع الأوراق المتعلقة بالوفاة والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن ، على الرغم من أن قانون جون إف كينيدي لجمع سجلات اغتيال يأمر بإصدار جميع الوثائق الحكومية علنًا بحلول أكتوبر 2017.