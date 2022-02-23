أحمد كشري: أزارو أفضل مهاجم أجنبي جاء إلى مصر خلال السنوات الأخيرة

قال أحمد كشري نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن المغربي وليد أزارو هو أفضل لاعب أجنبي جاء مصر خلال الستوات الأخيرة.

وقال أحمد كشري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية etc : "أزارو هو أفضل مهاجم أجنبي جاء في مصر خلال السنوات الأخيرة وأتمنى عودته للأهلي من جديد".

وأضاف :"أزارو أفضل من بيرسي تاو وميكيسوني وهو من أفضل المهاجمين الذي لعبوا في مصر ولو كان استمر مع الأهلي كان سينقل لأكبر الفرق في أوروبا".

وأتم: "محمد شريف مهاجم مميز لكنه لا يخلق لنفسه الفرص مثل أزارو وتأثر بعدم التواجد مع منتخب مصر".