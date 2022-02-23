طقس الأربعاء| الأرصاد: دافئ نهارا بـ 23 درحة على القاهرة.. وأمطار وشديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة، تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.. بينما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مساء، قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 10

الإسكندرية 22 11

وادي النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 22 11

السلوم 20 10

سيوة 24 08

بورسعيد 24 12

دمياط 23 11

الزقازيق 23 11

المنصورة 22 10

الاسماعيلية 24 10

السويس 24 11

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 23 12

نخل 23 04

نويبع 25 15

طابا 22 13

كاترين 20 04

الطور 24 11

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 12

الفيوم 24 09

بنى سويف 25 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 27 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

ادفو 28 11

أبوسمبل 26 11

الوادى الجديد 28 06

شلاتين 27 12

ابو رماد 26 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 25 14



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 34 21

المدينة 31 19

الرياض 27 16

المنامة 23 17

ابوظبى 24 17

الدوحة 27 15

الكويت 27 13

دمشق 22 10

بيروت 20 15

عمان 20 08

القدس 19 11

غزة 21 12

بغداد 26 13

مسقط 25 20

صنعاء 25 10

الخرطوم 34 18

طرابلس 16 11

تونس 18 08

الجزائر 17 07

الرباط 25 12

نواكشوط 29 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 15 04

اسطنبول 11 05

اسلام اباد 18 10

نيودلهى 27 13

جاكرتا 32 24

بكين 05 07-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 09 01

اثينا 14 07

روما 17 01

باريس 12 04

مدريد 19 03

برلين 08 03

لندن 13 03

مونتريال 03 05-

موسكو 02 01-

نيويورك 12 06

واشنطن 18 10

اديس ابابا 27 12