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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاش والدهم.. مقتل شخص على يد أشقائه في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخص مصرعه على يد أشقائه ونجل شقيقته ، فى قرية نوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية، بسبب الخلافات العائلية بين المجني عليه وشقيقته التي تزوجت عرفيًا للحفاظ على معاشها من والدها. 
تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى أجا المركزى ، بوصول المدعو "عبدالخالق فاروق عبد الهادى" 47 عاما، وبه آثار اعتداء.
وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز شرطة أجا بقيادة الرائد كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، إلي مكان البلاغ وبالفحص وتبين مصرع "عبدالخالق فاروق" 47 عامًا، ومقيم نوسا الغيط دائرة المركز.
ودلت تحريات المباحث على أن خلافات نشبت بين المجني عليه  وشقيقته " هويدا" بسبب الميراث، والمعاش التي أرادت الاحتفاظ به فقامت بالزواج  العرفى حفاظا على معاش والدها ،وحدثت مشادة كلامية بينها وبين شقيقها المجني عليه فاستدعت شقيقها  محمد، و شقيقتها ونجلها،وزوجها، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بماسورة على الضحية حتى لقى مصرعه.  ‎
وقالت زوجة المتوفى إن زوجها كان يعاتب شقيقته‎ ‎على زواجها العرفي من أجل حصولها على معاش والدهما ، وحدثت مشادة بينهما مما تسبب فى ‏وقوع الموتوسيكل الخاص به على الأرض ، وتطور الأمر لقيامها باستدعاء اشقائها ونجل شقيقتها وزوجها  وقاموا ‏بالتعدى عليه بالضرب بماسورة حتى لقى مصرعه‎. ‎
وأضافت :" أنا زوجى معاق بيمشي على عكاز ولدينا 3 أبناء وترك نجله الصغير المولود منذ شهر واحد ‏، وبعد وفاة زوجى لم نتمكن من الحصول على معاش والده نظرا لوفاته ولا يحق لنا شئ فى معاش والده‎" ‎‎. ‎
وواصلت زوجة المجنى عليه "الدنيا اتغيرت علينا فى لحظة ، زوجى كان نازل شغله فى ورشة الكاوتش ‏أسفل المنزل ، ورزقه محدود بسبب ظروفه الصحية وقيامه بعمل أكثر من عملية ، رجع لنا جثة هامدة ‏وحاليا تركت المنزل بسبب تهديد أسرته لى بقتلى ، وأطالب بالقصاص لزوجى"
‏ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة  التحقيقات.

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